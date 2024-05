La luciese Carlotta D’Amico emoziona a “Io canto Family”

Emozioni a non finire, non solo, per la piccola Carlotta D’Amico e la mamma Erika Colaianni che ieri sera hanno partecipato al programma televisivo “Io Canto Family” andato in onda su canale 5.

Sorridente e grintosa il piccolo talento di Santa Lucia del Mela ha incato i telespettatori e il pubblico presente in sala.

Un programma che vede i giovani talenti, compresi tra i 10 e i 15 anni, esibirsi con un componente della famiglia e il loro coach, che per l’occasione è stata la straordinaria Mietta, e davanti ad una super giuria composta da Al Bano Carrisi, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi.

La piccola Carlotta ha avuto l’occasione di conoscere la bravissima presentatrice Michelle Hunziker e i vari coach come Iva Zanicchi, Fausto Leali, Claudio Amendola, Anna Tatangelo, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta.

Carlotta D’Amico con la mamma Erika e con Mietta ha cantato “L’amore si odia” e se Carlotta è stata brava anche la mamma ha dimostrato di avere delle buoni doti canore.