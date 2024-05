Capo d’Orlando, Spazio Danza emoziona Disneyland con “The Greatest Show” – VIDEO

Spazio Danza sbarca a Disneyland sulle note dello spettacolo “The Greatest Show”.

Il 29 aprile 2024 la scuola di ballo, guidata da Valentina e Martina Rinoldo, ha realizzato un sogno: esibirsi per il Disney Performing Arts.

Tutto inizia in un pomeriggio: Valentina scrive una lettera, diretta al Disney Performing Arts, in cui parla delle emozioni provate nel tempo a Disneyland, con l’intento un giorno di farle vivere anche alle sue ballerine.

‹‹Per me è stato un po’ come comprare il biglietto della lotteria – dice Valentina ai nostri microfoni – invece dopo due giorni mi hanno risposto dicendomi di mandare un video del nostro lavoro››.



La parola chiave del loro successo è collaborazione, la stessa che si è vista sul palco tra le ballerine di età differenti. ‹‹Una cosa che è piaciuta a loro – dichiara Martina – e che diversi gruppi di età differenti ballassero insieme. Collaborazione e unione sono alla base del nostro modo di pensare e fare››.



Oltre all’esibizione sul prestigioso palco francese, la scuola di ballo ha avuto l’opportunità di confrontarsi con diversi professionisti del settore.

Le ballerine hanno seguito le fasi cruciali che precedono l’esibizione degli artisti, arrivando a capire i vari meccanismi che muovono una meccanica così grande come quella di Disneyland.

Tutto questo è stato possibile anche grazie al supporto delle famiglie delle ballerine, che hanno seguito le maestre in questa esperienza unica.

Per Valentina e Martina niente è impossibile. Torneranno a Milano da Roberto Bolle e l’invito per Disneyland è stato rinnovato anche per il prossimo anno.

Articolo di Elisa Caruso