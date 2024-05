Il Liceo Lucio Piccolo incontra il Krupp-Gymnasium Europaschule… ed è subito Inno alla Gioia

Si è concluso nei giorni scorsi lo scambio culturale fortemente sostenuto dalle dirigenti Maria Larissa Bollaci del Liceo Lucio Piccolo di Capo d’Orlando e Benedikte Herrmann del Krupp-Gymnasium Europaschule di Duisburg-Rheinhausen.

Un gruppo di alunni che studia la lingua tedesca, accompagnati dalla loro docente, prof.ssa Giuseppina Franchina, è stato ospite presso altrettanto studenti della città renana e ha avuto modo di vivere un’esperienza indimenticabile.

Tante le attività proposte dalla scuola-partner di concerto con le docenti Alessandra Aniceti, Monika Fraterrigo, Tanja Ockler e le famiglie ospitanti. Gli studenti orladini hanno assistito alle lezioni in tedesco, hanno visitato città come Düsseldorf e Colonia, sono stati ricevuti dal sindaco presso lo splendido palazzo del Rathaus Duisburg, hanno partecipato a momenti conviviali e di socializzazione, ma soprattutto hanno avuto modo di mettere in pratica quanto appreso a scuola e di trasferirlo in situazioni reali di vita quotidiana. Due culture e due tradizioni diverse a confronto con un unico obiettivo: la comunicazione e la comprensione reciprocaper abattere qualsiasi barriera in una dimensione europea, come ci insegna l’Inno alla Gioia.

Incredibile l’intesa che si è instaurata tra gli studenti dei due licei.Empatia, cordialità e vivacità intellettuale hanno accompagnato il periodo di permanenza a Duisburg degli alunni del nostro Istituto, i quali già da adesso si preparano a ricambiare l’ospitalità, presumibilmente nel mese di settembre.

All’aeroporto di Düsseldorf si sono infatti salutati con un “arrivederci a Capo d’Orlando.“