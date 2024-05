Capo d’Orlando – Effetti della riforma Cartabia dentro e fuori le aule di Tribunale. Convegno organizzato da AMI

Un convegno formativo per fare il punto, a poco più di anno dall’entrata in vigore della riforma della giustizia Cartabia, sui riflessi che le significative modifiche sostanziali e procedurali hanno prodotto non solo dentro, ma anche fuori dalle aule di giustizia.

Si terrà sabato 18 maggio, alle 8,45 nella sala meeting del Sestante Marina Motel al Porto Turistico di Capo d’Orlando, su iniziativa ed organizzazione dell’avv. Maria Sinagra Responsabile territoriale dell’AMI, Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, in collaborazione con l’ordine degli avvocati di Patti.

Un’occasione per fare un’analisi con e per gli addetti ai lavori sugli effetti della riforma, in ragione di una serie di criticità emerse in questo primo anno di applicazione delle nuove norme. Non un mero esercizio teorico, ma un momento propositivo, visto che già il 20 marzo scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, il primo “correttivo Cartabia”, il decreto legislativo n. 31 del 19 marzo 2024, emanato al fine di risolvere, tra gli altri, anche i problemi di coordinamento delle nuove norme emersi in fase di prima applicazione della riforma del processo penale, tenendo conto proprio dei contributi provenienti dal mondo accademico, dall’avvocatura e dalla magistratura, che hanno segnalato profili problematici emersi in sede di applicazione delle nuove norme.

Dopo l’apertura dei lavori, prevista per le ore 9, i saluti istituzionali del sindaco di Capo d’Orlando, Franco Ingrillì, del Presidente del Tribunale di Patti, Mario Samperi, dell’avvocato Lara Trifilò, presidente dell’ordine degli avvocati di Patti dell’avv. Domenico Magistro, presidente della camera penale di Patti e dell’avvocato Francesco Cacciola, presidente della camera civile di Patti, sarà Gian Ettore Gassani, presidente nazionale AMI ad introdurre il tema dell’incontro.

A seguire le relazioni della dottoressa Alice Parialò, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti, sulla deflazione del carico penale e i nuovi modelli definitori; poi quella su codice rosso e riforma Cartabia un combinato “in” disposto di Francesco Mazza, docente di diritto penale all’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. A seguire gli interventi di Valerio De Gioia , giudice presso la corte d’appello di Roma su rapporto tra magistrati e difesa, ridisegnato dalla riforma; quello di Rosalia Russo Femminella, giudice del Tribunale di Patti, sull’impatto della riforma Cartabia sulla famiglia e quello di Francesco Pizzuto, componente del consiglio nazionale forense sulla deontologia e le novità legislative, incentrato sul recupero della funzione sociale dell’avvocato. Moderazione e Conclusioni sono affidate all’avvocato Maria Sinagra del foro di Patti e all’avvocato Francesco Genovese, Presidente AMI sezione distrettuale di Messina.

L’evento formativo è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Patti e consentirà ai partecipanti ci acquisire 4 crediti formativi di cui 1 in deontologia.