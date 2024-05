La Fondazione ITS Albatros di Messina protagonista della prima edizione del Gluten Free Festival a Milazzo

Grande successo per la prima edizione del Gluten Free Festival, in programma nei giorni scorsi a Milazzo e che ha visto fra i protagonisti la Fondazione ITS Academy Albatros di Messina.

L’evento, che si è svolto in due giornate, è stato organizzato dall’Associazione Italiana Celiachia, in collaborazione con il Comune di Milazzo e diverse associazioni del territorio, registrando la partecipazione di oltre 7 mila persone.

La Fondazione ITS Albatros di Messina, con gli allievi del corso Health Food 4.0 della sede di Catania, per l’occasione ha presentato il biscotto proteico senza glutine, chiamato “Tres Akra”.

La presidente della Fondazione Albatros, la professoressa Antonella Sidoti, prendendo spunto da questa significativa partecipazione a Milazzo, presenta il corso Health Food 4.0 che “nasce dallo stretto rapporto che abbiamo creato con l’Associazione Italiana Celiachia. Questi percorsi formativi, che realizziamo anche nelle nostre sedi esterne di Catania e Barcellona Pozzo di Gotto, si focalizzano sulla cucina salutistica e vengono realizzati da esperti del settore che fanno parte dell’AIC e che producono tutta una serie di prodotti gluten free. Inoltre, nel mese di giugno, l’ITS Albatros inaugurerà un nuovo corso di cucina salutistica all’Istituto Manzoni di Mistretta”.

“I nostri giovani corsisti diventano tecnici altamente specializzati – spiega la presidente Sidoti – le cui figure sono fortemente richieste, perché negli ospedali, nelle mense, ma anche nei ristoranti e negli alberghi, viene richiesto personale che sia qualificato nella trasformazione di alimenti senza glutine”.