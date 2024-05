San Fratello: la festa dei patroni Alfio, Filadelfio e Cirino

Domani 10 maggio, a San Fratello si celebra la festa dei patroni Alfio, Filadelfio e Cirino, caratterizzata dalla tradizio­nale cavalcata che precede la processione al Santuario Normanno del “Monte Vecchio”. Alfio, Cirino e Filadelfio sono stati tre fratelli gemelli uccisi durante l’epoca delle persecuzioni ordinate dall’imperatore Decio. Le loro reliquie riportate alla luce nel periodo normanno vennero trasfe­rite nella Chiesa Madre, dove sono custodite in una cassa d’argento. Dal 7 maggio ad oggi si svolge il triduo di preparazione per la festa e domani fin dal mattino sfilano per le vie del centro nebroideo centinaia di cavalieri con i loro cavalli di razza “sanfratellana” (cavallo indigeno incrociato con arabo) e in seguito si uniranno alla processione religiosa che parte dalla Chiesa Madre per giungere all’antico Santuario dedito ai tre Fratelli, dove verrà celebrata la Santa Messa e si concluderà la festa. Nel contempo, in relazione alla frana che il 12 maggio dello scorso anno ha causato profonde lesioni nel territorio cittadino e nel costone roccioso “Roccaforte” ed in conseguenza dello sfollamento di alcuni nuclei familiari, dichiarato lo stato di emergenza, sono stati previsti fondi per la messa in sicurezza del territorio e la realizzazione di interventi strutturali e l’autonoma sistemazione degli sfollati. Pubblicato l’avviso dal 14 marzo al 13 aprile scorso, sono pervenute quindici istanze per immobili colpiti da provvedimenti di sgombero; complessivamente sono stati stanziati 95 mila euro, quali contributi per l’autonoma sistemazione.