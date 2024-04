Patti: Il geriatra  Ferdinando D’Amico  è stato nominato presidente regionale della Società Italiana di Geriatria 

Il geriatra Ferdinando D’Amico, presidente regionale della Società Italiana di Geriatria SIGOT è stato confermato per il triennio 2024-2026 che, dall’anno 2021, è alla guida della stessa società scientifica.

Dopo la nomina con la quale i geriatri siciliani hanno voluto riconoscere l’impegno professionale come coordinatore della rete assistenziale geriatrica della Asp di Messina, Ferdinando D’Amico ha dichiarato:

“Dopo avere affrontato con i geriatri siciliani, ai quali rivolgo il mio plauso, le criticità della assistenza verso il paziente anziano con i cambiamenti nella sanità regionale dopo la pandemia COVID 19, sento la responsabilità della condivisione di un percorso culturale, scientifico, gestionale che permetta alla Geriatria Siciliana di essere protagonista a favore della cura più appropriata per il paziente anziano, della attuabilità di offerte innovative di servizi sanitari per la persona anziana, della promozione di percorsi possibili di integrazione Ospedale Territorio, della condivisione di scelte per la Geriatria di prossimità, della rappresentanza consultiva nelle Istituzioni Regionali”.

Il successo personale per D’Amico è seguito al successo del progetto scientifico del Congresso della SIGOT Sicilia, che si è tenuto a Patti nei giorni 1-2 Marzo 2024, dimostrato dalla partecipazione numerosa di professionisti provenienti da tante Provincie Siciliane, dalle presentazioni tenute nei simposi scientifici da Relatori eccellenti nelle specifiche discipline universitarie – ospedaliere, dalla qualità di Geriatri in formazione nelle Scuole di Specializzazione in Geriatria che sono stati protagonisti con importanti interventi.

E’ stato apprezzato il confronto scientifico, anche con Professionisti non medici, che ha inteso definire i livelli di assistenza multidisciplinare per il paziente anziano in rianimazione, cardiologia, pneumologia, neurologia ed in ortogeriatria.

Le letture assegnate ai direttori di Scuole di Specializzazione di Geriatria e di Medicina Interna delle Università degli Studi Siciliane hanno evidenziato le emergenze cliniche più attuali nella cura del paziente anziano.

Ha riscosso interesse per la sua attualità la lettura del Presidente Nazionale SIGOT Lorenzo Palleschi il quale discutendo di Complessità negli Ospedali ha indicato le possibilità future per potere cambiare la presa in carico del paziente anziano fragile, ha sostenuto la necessità di un Sistema Sanitario efficace dai servizi di rete per la salute ai servizi di prossimità alla persona anziana.

L’obiettivo del Congresso SIGOT Sicilia è stato di favorire il confronto tra Geriatri impegnati nella cura della persona anziana in tanti luoghi di cura della Regione Sicilia e Professionisti di discipline diverse che condividono modelli di assistenza nella gestione integrata del paziente anziano.