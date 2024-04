Finanziato dalla Regione Siciliana il progetto per realizzare un parco avventura a Novara di Sicilia

Premiati lโ€™operato e la progettualitร del ๐‚๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ž ๐๐ข ๐๐จ๐ฏ๐š๐ซ๐š ๐๐ข ๐’๐ข๐œ๐ข๐ฅ๐ข๐š, che pochi giorni fa ha ottenuto un importo pari a ๐„๐ฎ๐ซ๐จ ๐Ÿ”๐Ÿ”๐ŸŽ.๐ŸŽ๐ŸŽ๐ŸŽ,๐ŸŽ๐ŸŽ destinato alla “๐‘๐ข๐Ÿ๐ฎ๐ง๐ณ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ๐ข๐ณ๐ณ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ž ๐ฏ๐š๐ฅ๐จ๐ซ๐ข๐ณ๐ณ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ž๐ฅ๐ฅโ€™๐š๐ซ๐ž๐š ๐๐จ๐ฌ๐œ๐จ ๐“๐ข๐ฆ๐ฉ๐š๐Ÿ๐จ๐ซ๐œ๐š ๐๐š ๐š๐๐ข๐›๐ข๐ซ๐ž ๐š ๐๐š๐ซ๐œ๐จ ๐€๐ฏ๐ฏ๐ž๐ง๐ญ๐ฎ๐ซ๐š”.

Lโ€™idea รจ quella di installare, allโ€™interno di un contesto territoriale di particolare valenza naturalistica e paesaggistica come il Boschetto Timpaforca, attrezzature e giochi tipici del parco avventura, al fine di creare unโ€™offerta in grado di soddisfare le domande di spazi e servizi culturali e sociali, generando flussi turistici con inevitabile ricaduta economica positiva sullโ€™intera comunitร .

Il ๐๐š๐ซ๐œ๐จ ๐€๐ฏ๐ฏ๐ž๐ง๐ญ๐ฎ๐ซ๐š ๐๐ข ๐๐จ๐ฏ๐š๐ซ๐š ๐๐ข ๐’๐ข๐œ๐ข๐ฅ๐ข๐š regalerร a tutti vere e proprie emozioni sospese tra cielo e terra, nonchรฉ diverrร il posto ideale per le famiglie, i gruppi scolastici, ma anche per i numerosi turisti che verranno a conoscere e scoprire le molteplici meraviglie che offre il nostro territorio. Sarร dunque possibile vivere unโ€™esperienza mozzafiato diversa ed entusiasmante, soddisfare la voglia di esplorare, e godersi piacevoli momenti di relax, tra i molteplici sentieri immersi nella natura incontaminata del nostro territorio.

Questi importanti contributi si aggiungono alla lista dei numerosi stanziamenti ottenuti nel tempo e a quelli in itinere, grazie alla scelta dellโ€™Amministrazione di redigere in anticipo progetti utili e necessari alla collettivitร , senza dover necessariamente attingere alle casse comunali.

Per il meraviglioso Borgo oggi si illumina un ulteriore tassello, un vero e proprio esempio concreto atto a certificare la capacitร di attrarre a sรฉ risorse, nonchรฉ a testimoniare come il Comune abbia lโ€™attitudine a non isolarsi, ma a dialogare proficuamente con e per il territorio.

Angela Serena Lo Conti