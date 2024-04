Brolo – Sopra le aspettative “Non solo Sposi”, la kermesse dedicata alla cerimonia

L’edizione 2024 dell’evento organizzato dall’associazione Voab ha riscosso un grande successo, con coppie provenienti da varie province dell’Isola e tanta gente interessata. Ed il concorso del “passaporto” della coppia fa vincere buoni acquisto ad oltre 20 novelli sposi.

Conclusa con domenica sera, al Palatenda trasformato in un salotto, l’edizione dell’expo definito il “più affascinante della Sicilia”. Parliamo di “Non solo Sposi”, l’evento ideato e organizzato dall’associazione dei commercianti e degli imprenditori brolesi “Voab”, supportata da una serie di professionisti di spessore, patrocinata da tante agenzie pubblico-amministrative importanti che hanno creduto nel progetto, declinato in tante scale di interessi.

Un’Expo che si è svolto nel fine settimana a Brolo, dedicato non solo alle coppie che stanno programmando le proprie nozze, ma a tutti quelli che programmano una cerimonia che vuole lasciare il segno, dai compleanni dei più piccoli ai futuri laureandi.

La fiera, si è svolta nella magnifica cornice di un Palatenda rinnovato e ha interessato con un defilé anche la nuova scalinata, e ha accolto persone provenienti da varie province e dai centri più grossi del messinese, esprimendo anche una sua valenza turistica.

Si tratta di un evento nato diversi anni fa, che nel tempo si è evoluto ed è cresciuto, al passo con tendenze e mode, idealmente dedicato a Tindaro Pidonti, il fotografo-artista brolese recentemente scomparso, che insieme ad altri commercianti, aveva lanciato l’idea di dar vita all’expo della sposa. Quest’Expo ha registrato la presenza di centinaia di coppie e singoli che hanno trovato la maniera più semplice, affidabile e veloce di organizzare l’evento dei propri sogni.

L’organizzazione ha messo in palio addirittura tramite in contest “il passaporto degli sposi” migliaia di euro da spendere presso i punti vendita degli espositori. Anche questo un successo innovativo dell’evento.

Le giornate sono state allietate da musica e spettacoli ed la visione dei nuovi effetti pirotecnici è diventato uno spettacolo aggiuntivo. Nel susseguirsi degli eventi, tra sfilate, modelle, sezioni di trucco, degustazioni, anche tanti fotografii, video maker, presentatori e giornalisti che hanno fissato l’evento tra appunti, scatti e video.

Bravi gli artisti di forbice, pettine e lacche che hanno curato le acconciature delle modelle, il loro trucco e le stiliste per la sfilata.

Punto di forza, come afferma Nino Bonina, patron dell’evento, sono state anche le coreografie, gli addobbi floreali e la grafica che ha caratterizzato l’evento, ben supportato da un’incisiva campagna mediatica.

Espositori Presenti:

Bonina Abbigliamento – Nancy Abbigliamento – Centro Sposi Prestige – Brass – Matita e Pennello – Mag Tours – Nino Materia Foto e Video – Ristorante Bontempo – Simply Auto – Beauty Line – Fuochi Castorino – Bimby – La Vie en Rose – La Gadenia d’oro – Pidonti Fotografo – Pidonti Feste ed Eventi – Bibbidi Boddibi Bu Animazione – Camelia Bar Sport – AD Solutions – Istituto Alberghiero – Cherie Abbigliamento – Domina Gioielli – Happy Mom’s – Ristorante Capo Skino – Fs Eventi – Pasticceria Ignazio Raffaele – Olimpya Centro Estetico – Next Casa – Coccole di Benessere

Gli sponsor pubblici

Comune di Brolo, Confesercenti Messina, Assessorato Regionale Attività Produttive, Confeesercenti Messina, Camera del Commercio di Messina

Gli sponsor privati

Glass Attak – Bar Pasticceria Sant’Honorè – Primula Lavasecco – Omnia Sport – La Baita delle Delizie – Ard Discount – C.D. Pneumatici – Starvaggi Salumi – Ti.Pi.Ca – Alla Ricerca dei Sapori – Miriam Continibali – Antica Panetteria – Co.M.Edil – Cascino Expert – Still Mobili Letizia – Ottica Forzano – Caravaglio Assicurazioni Unipol Sai

Nel programma dell’expo anche:

Sabato 20 Aprile:

Giochi di Fumo a cura della Fuochi Castorino di Natale Castorino.

Istituto alberghiero: orientamento per studenti e degustazione di benvenuto.

Tendenze Wedding e piccola cerimonia con consigli di bellezza e Make Up.

Segreti per tornare in forma prima del grande giorno con il Dott. Carmine Spiccia della Carmine Sporting Club.

Domenica 21 Aprile:

Spettacolo di Animazione con Bolle e Zucchero Filato a cura della Bibbidi Boddibi Bu.

La Bomboniera Personalizzata con consulenza e dimostrazione gratuita.

I 10 consigli per affrontare il giorno più bello con Tania Costantino Sicilian Wedding & Event.

Travel agent, consulenza e preventivo gratuito per un viaggio di nozze da favola con Mag Tour.

Gli scatti immancabili, consulenza e preventivo gratuito con Pidonti e Nino Materia Foto e Video.

La Pasticceria degli Sposi, tradizioni e innovazione con consulenza e preventivo gratuito.

Sfilata in Costumi Medioevali presso la Scalinata Porta della luce.

Sfilata abiti da cerimonia con Bonina Abbigliamento, Nancy Abbigliamento e Kea Atelier.

Il cerchio degli Sposi seguito dai fuochi pirotecnici con Fuochi Castorino di Natale Castorino.

E già si lavora per il prossimo appuntamento, quello del 2025.

Dove come dice lo stesso Michele Sorbera, Direttore di Confesercenti Sicilia e Amministratore Unico di Confservizi Palermo s.r.l., tra i patrocinato dell’evento, si punterà a dare un peso crescente, in termini di capacità di rappresentanza e di qualità dei servizi, agli imprenditori\espositori anche in tema di formazione e sviluppo di strategie di marketing.

E concludendo Nino Bonina, ringraziando tutti, a partire dal direttivo della stessa Voab, evidenzia che quest’esperienza conferma, nelle presenza, nel successo di pubblico, nella qualità dell’offerta, di quanto è importante promuoversi attraverso il contatto diretto fieristico, e aggiunge: “Essere stati presenti a questa manifestazione dedicata al matrimonio ed alla cerimonia è stato davvero importante”. E fa una sorta di promemoria che vale già per il futuro e di chi quest’anno non c’era: Quantità e Qualità dei visitatori – Database futuri sposi – Basso costo-contatto – Mix merceologico bilanciato – Comunicazione efficace sono stati il mix vincente e perfetto.

Alla prossima.