Messina: furto notturno in un bar, arrestato il ladro

I poliziotti delle Volanti di Messina hanno tratto in arresto in flagranza per furto aggravato un ventinovenne; nella notte aveva infranto la vetrata di un bar del centro cittadino e rubato all’interno del locale, portando con sé il cassetto del registratore di cassa.

Il tentativo di fuga, anche se in orario notturno, non è andato tuttavia a segno grazie all’immediato intervento dei poliziotti delle Volanti che lo hanno raggiunto e bloccato a breve distanza dall’esercizio commerciale, recuperando il cassetto del registratore di cassa contenente il denaro di cui si era impossessato.

Il ventinovenne è stato pertanto tratto in arresto, che poi è stato convalidato e la refurtiva immediatamente restituita. Riguardo infine all’attività svolta dagli agenti delle Volanti nell’ultimo weekend, sono state identificate 629 persone e controllati 361 veicoli; inoltre, sono state denunciate 4 persone, mentre 2 sono state segnalate alla Prefettura quali abituali assuntori di sostanza stupefacente.