L’ITCG Merendino di Capo d’Orlando dà il via al progetto “Volare con il drone”

L’ITCG Merendino di Capo d’Orlando dà il via ai corsi per conoscere e imparare a usare il drone nella professione del geometra.

Martedì 23 aprile 2024 inizierà il primo corso che sarà incentrato sulla conoscenza diretta dell’attrezzatura, delle procedure per la programmazione dei voli e della normativa, facendo per esempio riferimento ai limiti di volo, alle zone vietate e alle acquisizioni delle immagini.

Al corso teorico ne segue uno pratico focalizzato sull’uso concreto dello strumento. Entrambi i corsi, dalla durata totale di 60 ore, mirano a formare gli studenti in vista dell’esame finalizzato al rilascio del patentino stesso. Il primo corso terminerà il 14 maggio, mentre il secondo corso il 30 dello stesso mese.

Il progetto si rivolge principalmente alle classi IV e V del CAT(Costruzione, Ambiente, Territorio) con l’obiettivo di accrescere le competenze già in possesso e di svilupparne di nuove, grazie al contatto con le nuove tecnologie.

Il drone potrebbe essere sicuramente una risorsa aggiuntiva per la professione: dai rilievi topografici di terreni, alla realizzazione di modelli 3D per architettura, archeologia, geologia, fino alla possibilità di massima integrazioni con rilievi scanner di alta precisione.

Il progetto formativo è stato finanziato con i fondi del PNRR che, nell’ambito dell’istruzione e della ricerca, si propone di potenziare l’offerta dei servizi di istruzione, partendo dall’intervento straordinario finalizzato alla riduzione della dispersione scolastica.

Articolo di Elisa Caruso