Messina: Cambia il look della segnaletica turistica

Continua il processo di rinnovamento ed adeguamento dell’immagine di Messina da presentare ed esportare anche al turismo internazionale; modificata la cartellonistica turistica che adesso si presenta con la doppia iscrizione in italiano ed in greco oltre, a trascrivere il benvenuto in quattro lingue straniere.

Saranno quindici i nuovi cartelloni che verranno collocati in alcuni villaggi e località del territorio cittadino proprio offrire un benvenuto più comprensibile ed adeguato ai turisti provenienti da diversi stati. Particolarmente soddisfatto il Sindaco Federico Basile che ha presentato l’evento, insieme all’assessore alle Politiche Culturali Enzo Caruso, al console onorario della Grecia Arturo Bizzarro, al presidente della Comunità ellenica dello Stretto Daniele Macris, alla professoressa Maria Polimenaku, distaccata a Messina dal ministero dell’Istruzione greco, e ad alcuni studenti del liceo Maurolico guidati dal docente Daniele Macris.

Il Comune di Messina ha partecipato ad un progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ottenuto un finanziamento di diecimila euro circa, per attivare iniziative volte a far conoscere la minoranza linguistica greca presente nel territorio messinese. Oltre alla segnaletica bilingue, l’amministrazione Basile, in collaborazione con l’I.C. Catalfamo, ha prodotto un dizionario multilingue che verrà inserito nel portale del Comune, corsi di lingua e cultura greca per i dipendenti comunali, e corsi di greco moderno al liceo Maurolico .

Il sindaco Federico Basile ha voluto sottolineare come “rivesta un’importanza fondamentale conoscere la storia e le radici della città, per guardare al futuro con più attenzione e consapevolezza”. Anche se il terremoto ha distrutto Messina, ha proseguito Basile, “niente e nessuno potranno cancellare la sua identità; la collaborazione con la Comunità Ellenica dello Stretto, sugella questo il legame storico culturale che lega le due civiltà”.

L’assessore Enzo Caruso ha riservato particolare attenzione “all’aspetto culturale che lega la Grecia alla città di Messina; aver organizzato dei laboratori per approfondire la conoscenza della lingua greca, rappresenta elemento turistico di grande valenza”. Il progetto “Kalos” ha concluso Caruso, “è inserito in un progetto più ampio, dove il Comune di Messina è partener nella costituzione dell’Italian Blue Route, uno dei cammini culturali europei che si inserisce con le rotte di Ulisse attraverso il mito greco”.