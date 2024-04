Fondachelli Fantina – Si è spento l’On. Angelo Paffumi: aveva 82 anni

Il piccolo comune di Fondachelli Fantina a soli una settimana della scomparsa dell’operaio Salvatore Pipitò morto a causa di un incidente sul lavoro, questa mattina si sveglia con la tragica notizia della scomparsa dell’ex parlamentare regionale Paffumi Angelo, attuale vicesindaco nel comune ed ex sindaco.

L’on. Paffumi era la bontà in persona, sempre sorridente e rispettoso verso tutti, pronto a dare un aiuto a chiunque ne avesse bisogno.

“Stanotte ci ha lasciati l’On Angelo Paffumi. Uomo generoso, siciliano vero, infaticabile lavoratore, parlamentare amante della sua terra e sempre al servizio della sua gente. E’ stato un vero amico, abbiamo gioito e sofferto insieme e ci siamo impegnati con sacrifici e dedizione nel progetto di ricostruzione di una DC nuova e onesta in provincia di Messina. Lascia un vuoto d’amore e d’impegno e un ricordo indelebile a tanti che, come me, lo hanno stimato e voluto bene. A titolo personale e come segretario nazionale della DC mi stringo nel dolore ai suoi famigliari tutti, nella certezza che da lassù continuerà a proteggerci e a volerci bene”. Lo dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC.

Angela Serena Lo Conti