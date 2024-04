Messina: Presentato il progetto Way – attività di welfare per i giovani

Un progetto per dare risposte concrete ai bisogni del territorio, questo il messaggio trasmesso dal Sindaco Federico Basile per presentare “WAY” attività di welfare per i giovani.

Promuovere l’inclusione sociale attraverso la pratica sportiva, creando a sua volta, una rete con tutta la società attiva, relazioni tra i quartieri e le associazioni sportive. Quindici i siti dove nasceranno le aree attrezzate per consentire a tutti i cittadini, anche coloro con handicap, di praticare attività sportive; interessante la collaborazione sinergica con gli organismi sportivi che avranno un ruolo determinante nella realizzazione di WAY.

Presenti all’incontro oltre al Sindaco Basile le assessore Calafiore e Cannata, gli assessori Minutoli e Finocchiaro, la presidente della Messina Social City Valeria Asquini e l’esperto alle Politiche Sportive Francesco Giorgio. Un milione e quattrocento mila euro la somma stanziata, proveniente dai Pon-Poc, affidati alla Messina Social City, che si occuperà di valorizzare il ruolo sociale dello sport come strumento di inclusione e coesione sociale; di questi, un milione cento cinquanta mila verranno utilizzati per l’acquisto dell’attrezzature da destinare in quindici aree attrezzate.

Paradiso, parco Aldo Moro, Villetta Santa Chiara, Cep, Villa Dante i siti già individuati ai quali se ne aggiungeranno altri, sparsi in tutto il territorio cittadino. Per ultimo e non meno importante, l’attività di formazione per tecnici di attività sportive e di assistenti di palestra.