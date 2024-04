Messina – Furti in due locali del centro, due arresti

Due arresti per furto a Messina nel weekend, in due distinte operazioni. In entrambi i casi i ladri hanno preso di mira negozi del centro cittadino.

Nel primo un 29enne stranieri è stato arrestato per tentato furto aggravato: era entrato all’interno del negozio rompendo la vetrina della porta principale, ma è dovuto scappare per l’arrivo quasi immediato dei poliziotti. Gli agenti lo hanno poi raggiunto a piedi e identificato anche grazie all’impronta delle scarpe.

Nel secondo caso, un ventenne messinese aveva forzato invece l’accesso al locale con una grossa tenaglia, portando via generi di consumo da un supermercato. Una volta scattato l’allarme però i poliziotti delle volanti lo hanno prontamente individuato nei pressi dell’esercizio commerciale: la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.