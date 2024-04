Calcio – I verdetti del weekend: Enna promosso in D. La Rosmarino in Eccellenza

Eccitante fino all’inverosimile, il weekend calcistico appena archiviato, che ci ha regalato lo scoppio delle feste per parecchi bramati obbiettivi.

Sfizioso ma con il solito acuto di Di Carmine, il derby del Massimino premia il Catania, che batte l’Acr Messina, ponendosi proprio a meno due dai biancoscudati. Peloritani che proveranno a ritrovare il feeling con la vittoria settimana prossima, al Franco Scoglio, contro il Potenza.

Dopo l’apoteosi del Fc Trapani, della settimana scorsa, continua ad infiammarsi la zona Play Off in Serie D, pari e patta nel match dell’Aci Galatea tra Acireale e Real Casalnuovo, pari esterno del Città di Sant’Agata contro la retrocessa Gioiese, sconfitta del Ragusa contro il Licata che centra la permanenza in Serie D. Altra prova di forza della Nuova Igea Virtus che cala il poker contro il Locri, sotto il segno di Longo per tre volte a segno.

Eccellenza Girone B, che si tinge di Gialloverde, col ritorno in quarta Serie dell’Enna dopo 34 anni. Un gol di Randis contro il Rocca Acquedolcese, fa sbarcare i ragazzi di Campanella in serie D.

Vittorie preziose per la Messana in ottica Play Out, all’Ambiente contro il Real Siracusa e per la Jonica, in orbita Play Out al cospetto dell’insidioso Atletico Catania. Ottimi i pari esterni per il Milazzo a Leonforte e per la Nebros al Nobile contro la Leonzio.

Strepitoso l’epilogo in Promozione per la Rosmarino, che cala il pokerissimo al Fresina e sbarca in Eccellenza, alla fine di una stagione straordinaria. Appendice Play off per il Città di Mistretta, che attenderà in finale la vincente della semifinale tra il Gioiosa, di misura ieri sulla Pro Mende, e l’Aquila che batte 3-1 la Nuova Rinascita. Stecca la zona Play Off il Lascari Cefalù, che batte la Santangiolese, costringendola a dover guadagnarsi la permanenza in sesta serie nel Play Out interno contro l’Atletico Messina, che cade sotto i colpi dell’Aluntina che si salva al fotofinish, per gli scontri diretti.

Festa a tinte nerazzurre anche in Prima Categoria Girone B per il Bagheria 90011, che conquista la terza promozione consecutiva. 5-2 alla Nasitana, che sarà costretta ad affrontare un’altra palermitana, il Città di Petralia, in casa nel Play Out, in ottica permanenza nel Campionato di competenza. Colpo esterno della Futura che se la vedrà con il Città di Casteldaccia, nella semifinale Play Off, all’interno del proprio catino e a seguire la vincente disputerà la Finale Play Off contro il Sinagra.

Le feste Promozione son già scoppiate, adesso il post regular season per raggiungere gli agognati obbiettivi dalla porta secondaria.