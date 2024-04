Caronia – Due comunità saranno cardio protette grazie alle iniziative in memoria del generale Stefano Orlando

L’Associazione Generale Orlando donerà cinque defibrillatori alla comunità di Caronia, mentre altri due saranno collocati a Marina di Caronia.

Venerdì 19 aprile alle 12.30 a Caronia e sabato 20 aprile alle 10.30 a Marina le due cerimonie di consegna da parte dell’associazione istituita in memoria dell’alto ufficiale dei Carabinieri originario della cittadina e scomparso prematuramente nel 2022, in collaborazione con il Comune di Caronia e l’istituto comprensivo Santo Stefano di Camastra.

Appuntamento alle 12.30 di venerdì a piazza Idria di Caronia quindi per la cerimonia di donazione dei 5 defibrillatori portatili ed uno da esterno che saranno collocati nella piazza. Parteciperanno il sindaco di Caronia Giuseppe Cuffari, la dirigente scolastica Maria Larissa Bollaci, Marco Squicciarini dell’associazione Squicciarini Rescue che collabora all’evento, infine Giovanna Orlando, figlia del generale dell’Arma e presidente dell’associazione a lui intitolata.

Sabato alle 10.30 gli stessi partecipanti doneranno un defibrillatore da esterno che sarà collocato in prossimità dei campetti sportivi di contrada Ajola a Marina di Caronia, dove avverrà la cerimonia. In entrambi i casi padre Carmelo Scalisi benedirà le apparecchiature.

Non si tratta di una “semplice” donazione di apparecchiature. Venerdì 19 aprile dalle 8.30 al polo scolastico di contrada Trapesi a Caronia si terrà un corso di riabilitazione e manovre di disostruzione rivolto al personale della scuola e dell’associazione sportiva che gestisce i campetti per consentire loro di poter adoperare, in caso di bisogno, i defibrillatori. Il corso sarà tenuto dall’International Training Center Squicciarini Rescue.

Il Generale Stefano Orlando ha dedicato la vita al servizio nell’Arma senza mai dimenticare la sua comunità d’origine, da qui l’attività della figlia in sua memoria. Nella sua lunga carriera ha ricoperto incarichi di vertice presso il comando generale dei Carabinieri ed al Sisde.