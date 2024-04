Brolo – “Non Solo Sposi”: l’expo il 20 e il 21 aprile: bonus e ricchi premi

Parlando di momenti speciali, non dimenticare di segnare sul calendario l’Expo “Non Solo Sposi” il 20 e 21 Aprile a Brolo!

Vieni a scoprire tutto ciò di cui hai bisogno per organizzare la tua festa dei sogni! Tra gli stand tante sorprese e offerte esclusive. Dai matrimoni alle nascite, passando per compleanni e comunioni, troverai tutto ciò di cui hai bisogno per rendere unico ogni tuo evento. Con esibizioni, sfilate di moda, workshop e tanto altro, questo sarà un’occasione per ispirarti e per scoprire le ultime tendenze del settore!