Iniziati da via Trento i lavori di completamento della rete del gas metano nelle zone di Brolo e Ficarra

Sono iniziati da via Trento i lavori di completamento della rete di distribuzione del gas metano nelle zone di Brolo e Ficarra, che compongono l’Unione dei Comuni “Terre dei Lancia”.

L’intervento di questo primo lotto, eseguito dalla ditta “Astone Costruzioni srl” di Ucria che si è aggiudicata la gara d’appalto, è stato finanziato con 750mila euro assegnati dal Dipartimento Regionale dell’Energia a seguito di un apposito emendamento inserito nella finanziaria 2022 della Regione Siciliana su proposta dell’onorevole Giuseppe Laccoto.

I lavori sono iniziati da via Trento per consentire l’allaccio alla condotta principale del metano e raggiungere quindi le frazioni di Iannello, Lacco, Sellica e Matini interessate dal progetto complessivo. Questo completamento della rete di gas metano, fortemente voluto dai sindaci di Brolo e Ficarra, Giuseppe Laccoto e Basilio Ridolfo, rappresenta un importante miglioramento per la qualità della vita delle comunità coinvolte, facilitando l’approvvigionamento energetico per i residenti, specialmente durante l’inverno.