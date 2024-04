Ai Giochi Matematici 2024 di Milano due alunni di Santo Stefano di Camastra

Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo di Santo Stefano di Camastra, guidato dalla Dirigente Scolastica Maria Larissa Bollaci, è riuscito a portare alcuni ragazzi alla fase nazionale dei giochi matematici in programma il prossimo 25 maggio presso l’Università Bocconi a Milano.

Ad ottenere il pass alla fase successiva sono stati Fabiana Marguglio e Salvatore Marina, due allievi della classe terza della scuola secondaria “M. Buonarroti”, che si sono posizionati rispettivamente al 2° e 3°posto nella graduatoria per la categoria C2 della semifinale regionale che si è svolta a Barcellona P.G. Questo risultato rappresenta motivo di orgoglio e di grande soddisfazione per gli insegnanti Giuseppina Morello e Salvatore Cerniglia, che hanno preparato al meglio gli alunni avvicinandoli alla sana competizione e alla passione per la matematica.