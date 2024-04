Sant’Agata di Militello, torna l’appuntamento con la fiera storica del 14 e 15 aprile. Ecco le disposizioni per la viabilità

Torna l’appuntamento di primavera con la tradizionale fiera del 14 e 15 Aprile a Sant’Agata di Militello. L’evento espositivo, che richiama ogni anno moltissimi visitatori dai vicini comuni, quest’anno comprenderà, oltre all’esposizione fieristica, anche lo street food. E’ quanto emerge dall’ordinanza numero 27 dell’8 aprile firmata dal comandante del corpo di Polizia Municipale santagatese Giuseppe Vitale.

La manifestazione si aprirà domenica 14 Aprile prossimo alle ore 07.00 e sino alle ore 24.00 e proseguirà lunedì 15 Aprile 2024 dalle ore 08.00 alle 0re 24.00. L’area su cui insisteranno gli stand sarà chiusa già alle ore 13.00 del 13 Aprile 2024.

Prevista la presenza media giornaliera di circa 3000 (tremila) visitatori scaglionati nell’arco delle due giornate.

Per quanto concerne la viabilità si procederà alla chiusura del Lungomare Cosenz esclusivamente nel tratto compreso tra la Rotonda di San Giuseppe e la Via Ragusa.

Di seguito l’elenco delle disposizioni specifiche per tutti i tratti di strada interessati dalla manifestazione:

•Istituzione del SENSO UNICO DI MARCIA della VIA CARRAFFELLO dir. MARE – MONTE;

•Istituzione del DIVIETO DI TRANSITO VERSO IL LUNGOMARE all’intersezione PIAZZA

CRISPI – VIA MEDICI;

•Istituzione del DIVIETO DI TRANSITO VERSO PALERMO all’intersezione VIA COSENZ –

ROTONDA SAN GIUSEPPE;

•Istituzione del DIVIETO DI TRANSITO VERSO MESSINA all’intersezione VIA COSENZ –

VIA RAGUSA;

•Istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE AMBO I LATI in VIA COSENZ, tratto

compreso tra via RAGUSA e ROTONDA SAN GIUSEPPE;

•Istituzione del DIVIETO DI TRANSITO SUL LUNGOMARE IN DIREZIONE MESSINA

all’intersezione VIA DUCA D’AOSTA – VIA RAGUSA;

•Istituzione del DIVIETO DI TRANSITO SUL LUNGOMARE ECCETTO I RESIDENTI IN

VICOLO CAGNI all’intersezione VIA DUCA D’AOSTA – VIA ZITO;

•Istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE AMBO I LATI nel “VIALE PIO LA

TORRE” (ex viale della Regione Siciliana);

•Istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE e di DIVIETO DI TRANSITO nel

PROLUNGAMENTO VIA ROMA, nel tratto compreso tra VIALE PIO LA TORRE e VIA

COSENZ;

•Istituzione del DIVIETO DI TRANSITO in VIA CAMPIDOGLIO, nel tratto compreso tra VIALE

PIO LA TORRE e VIA COSENZ, tranne che per i carabinieri in servizio;

•Istituzione del DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE in via COSENZ, nel tratto compreso tra VIA CAMPIDOGLIO e “ROTONDA PEPPINO IMPASTATO”;

•Istituzione del DIVIETO DI SOSTA A LISCA DI PESCE in via COSENZ, lato monte, nel tratto

compreso tra VIA CAMPIDOGLIO e TORRENTE VALLONE POSTA;

•Istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE in via COSENZ, lato monte, nel tratto

compreso tra VIA CAMPIDOGLIO e TORRENTE VALLONE POSTA, all’altezza delle pedane

degli esercizi commerciali;

•Istituzione del DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE in VIA TAORMINA, tratto compreso tra

VIALE PIO LA TORRE e VIA COSENZ;

•Istituzione del DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE in VIA MILAZZO, tratto compreso tra VIA PIO LA TORRE e VIA COSENZ;

•Istituzione del DIVIETO DI TRANSITO e di SOSTA CON RIMOZIONE all’altezza della ROTONDA PEPPINO IMPASTATO ad eccezione della VIA COSENZ in cui è istituito il DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE;

•Istituzione del DIVIETO DI TRANSITO DIREZIONE PALERMO all’intersezione ROTONDA

IMPASTATO – VIALE PIO LA TORRE;

•Istituzione di n. 2 posteggi riservati ai diversamente abili in VIA COSENZ lato mare antistante Ristorante “Asteria by Pino”;

•Istituzione di n. 5 posteggi riservati ai diversamente abili in VIA MICALIZZI lato monte, di fronte Guardia Costiera;

•Istituzione di AREA RISERVATA AI MEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE, ALL’AMBULANZA ed ALL’AUTOBOTTE COMUNALE nel Piazzale antistante gli Uffici Comunali (EX TRIBUNALE).

Le prescrizioni saranno vigenti dalle ore 13:00 di sabato 13 Aprile 2024 alle ore 12:00 di lunedì 16.04.2024, per consentire il regolare afflusso e deflusso dei rivenditori titolari di posto-fiera e le operazioni di pulizia degli operatori della nettezza urbana.

•Solo per la giornata di domenica 14 Aprile 2024, in occasione della Fiera del Bestiame, sarà istituito in CONTRADA PAPA il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE dalle ore 00:00 del 14.04.2024 alle ore 15:00 del 14.04.2024.

Disposizioni anche per i rivenditori titolari di posto-fiera che dovranno aver cura di lasciare puliti il posto o i posti assegnati, curando di non gettare nulla nella spiaggia ed eseguendo la raccolta differenziata (cartone, plastica, vetro e lattine). Inoltre sarà loro consentito salire con i loro auto-mezzi su marciapiedi, banchine e ville comunali esclusivamente nella parte adiacente al posto assegnato.

Nell’ipotesi che il marciapiede risulti imbrattato di olio e/o altro liquame, sarà cura della ditta concessionaria del servizio di ripristino-post incidente, pulizia e ripristino infrastrutture provvedere alla bonifica su disposizione della Polizia Locale, con cessione del credito sulle RCA degli automezzi i cui proprietari, titolari del posteggio imbrattato, siano stati individuati quali responsabili della violazione amministrativa.

La posa dei new-jersey, che sarà curata dall’ufficio tecnico comunale con il coordinamento del corpo di polizia locale, verrà predisposta nei siti indicati nel corso del tavolo tecnico che ha avrà luogo nella mattinata di domani, 9 aprile presso il locale Commissariato di Polizia.