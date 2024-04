Patti: La deportazione ad Auschwitz raccontata da Emanuele Di Porto

Racconterà la sua esperienza diretta l rastrellamento al ghetto di Roma del 15 Ottobre 1943, durante il quale furono presi e deportati ad Auschwitz 1022 ebrei romani. Si tratta di Emanuele Di Porto. Un evento in programma venerdì 12 Aprile, alle ore 18.30, a Patti, nell’auditorium del Seminario Vescovile.

E’ un evento speciale, un racconto che ci riporta ad una delle pagine di storia più importanti del secolo scorso, con la presenza a Patti di uno degli ultimi testimoni di quella follia che ha attraversato l’Europa durante la seconda guerra mondiale.

Emanuele Di Porto, oggi novantatreenne, ha vissuto in prima persona il rastrellamento al ghetto di Roma del 15 Ottobre 1943, durante il quale furono presi e deportati ad Auschwitz 1022 ebrei romani e dei quali solo 16 fecero ritorno. Emanuele, come ama dire lui, quel giorno nacque per la seconda volta e fu la sua mamma, con un grande atto d’amore e di coraggio, a dargli di nuovo la vita e a salvarlo.

Sentire raccontare questo e tanto altro dalla sua stessa voce è una emozione senza pari che ci ricorda, proprio oggi che violenti venti di guerra stanno di nuovo soffiando prepotenti, cosa sia il valore di ogni singola vita.

Per fare insieme un passo nella storia l’appuntamento è venerdì 12 Aprile, alle ore 18.30, nell’auditorium del Seminario Vescovile di Patti.