Enti e associazioni del territorio partner per l’offerta formativa e sportiva ai giovani di Torrenova e comuni limitrofi. 2 finanziamenti ottenuti

2 finanziamenti per il valore complessivo di quasi 140 mila euro finalizzati all’offerta formativa e sportiva ai giovani torrenovesi e dei comuni limitrofi.

Premiato il lavoro che ha visto impegnata l’amministrazione comunale torrenovese nella costituzione di una straordinaria rete di partenariato con associazioni ed enti del territorio d’eccezione, finalizzato ad offrire ai ragazzi attività sportive, educative, musicali e culturali ad ampio raggio e gratuite per tutti. Il sodalizio, ha infatti partecipato con ben due progetti all’Avviso pubblicato nel mese di Ottobre per la selezione dei progetti finanziati dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale a valere sul “Fondo Politiche Giovanili” Anno 2022, entrambi finanziati con un posizionamento ai primissimi posti nella graduatoria approvata lo scorso 4 aprile.

Si tratta di “progetti ad ampio respiro che consentiranno ai nostri ragazzi e a tutto il territorio, essendo aperti anche ai ragazzi dei comuni limitrofi, di svolgere una serie di attività che spazieranno, tra l’altro, da attività di rigenerazione urbana e street art, scuola calcio inclusiva, corsi di autodifesa personale per donne, tornei in diverse discipline sportive, sino a giungere a laboratori finalizzati ad avviare i ragazzi verso la formazione di una propria band musicale, Workshop interattivi di formazione professionale, percorsi di musicoterapia divertenti, innovativi ed inclusivo anche per giovani con disabilità.” spiega il sindaco di Torrenova Salvatore Castrovinci, con entusiasmo. “I progetti prevedono anche l’adeguamento dei locali di Piazza Autonomia al fine di renderli idonei allo svolgimento di attività musicali.”

“Desideriamo ringraziare le associazioni giovanili che abbiamo coinvolto, The Club e ArsVitaEst, che hanno immediatamente sposato le idee progettuali partecipando attivamente alla stesura dei progetti insieme alla nostra esperta Dott.ssa Giulia Sirna, alla quale va uno speciale ringraziamento per aver saputo cucire e calare egregiamente le idee in un contesto territoriale ad ampio respiro con l’obiettivo di poter attrarre e stimolare quanti più giovani possibile” aggiunge Castrovinci. “Ringraziamo tutti i partner coinvolti, l’Istituto Comprensivo di Torrenova, l’associazione Pentamusa, il CSAIN Messina ASD–APS, Comitato Provinciale Messina Centri Sportivi Aziendali e Industriali e l’associazione Abbraccialo per Me, di Capo d’Orlando” sottolineando così come realtà diverse abbiano saputo interagire fattivamente insieme per il territorio.