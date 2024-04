Brolo – Il Centro Medico Futura si sta ritagliando uno spazio importante nel panorama dei servizi sanitari specialistici privati – ADV

Il Centro Medico Futura di Brolo si sta ritagliando un spazio importante nel panorama dei servizi sanitari specialistici privati. Il dott. Alessandro Princiotta, coordinatore del centro, è il responsabile del nuovo servizio di Endoscopia Digestiva che si avvale di strumenti all’avanguardia, come la macchina sterilizzatrice per gli strumenti endoscopici, che garantisce massima sicurezza per i pazienti.

Un macchinario di ultima generazione che misura la densitometria ossea con ultrasuoni rappresenta un’altra novità che il Centro Futura mette a disposizione dei pazienti. Echos utilizza una rivoluzionaria tecnologia per misurare il grado di osteoporosi senza l’utilizzo di radiazioni e, quindi, senza arrecare alcun danno al paziente.

Sono diversi gli specialisti che prestano servizio al centro medico futura di Brolo. Tra questi, il dott. Carmelo Quattrocchi che effettua visite otorinolaringoiatriche. Nel video le interviste agli specialisti.