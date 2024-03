Tindari – Patti: aggiudicato il servizio di bus navetta da Locanda al colle della Madonna Nera

Sarà la “Crisamar Viaggi sas di Giuseppe Crisafulli & C” di San Filippo del Mela a gestire il servizio navetta dalla località Locanda a Tindari di Patti. Ha offerto un valore economico di 110.300,00 euro rispetto al prezzo a base di gara di 110.000,00 euro.

L’appalto si riferiva al servizio temporaneo e sperimentale del trasporto di persone ai fini turistico-ricreativi con bus navetta su gomma in località di Tindari in corrispondenza della zona a traffico limitato via Monsignor Pullano strada provinciale 107; il servizio comprende la gestione delle annesse aree comunali destinate al posteggio auto.

Il periodo presunto del servizio va da domani 30 marzo al 31 dicembre 2024 per 155 giorni. Il 2 marzo scorso la gara era andata deserta e si è proceduto con una nuova gara fissata per il 20 marzo e invitando cinque operatori commerciali del settore.