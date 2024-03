Operazioni Polfer: da “Rail Safe Day” a “Train… to be cool” e “PretenDiamo Legalità”

Quarta giornata dell’anno per l’operazione “Rail Safe Day”: 906 persone controllate, 45 siti ferroviari ispezionati di cui 38 stazioni con l’impegno di 83 operatori della Polizia Ferroviaria della Sicilia.

A Messina, durante i controlli, gli agenti hanno tratto in arresto un uomo che si è rifiutato di declinare le generalità, opponendo resistenza agli operatori e indagato anche di lesioni a pubblico ufficiale.

A Catania, l’attività di controllo svolta, anche in collaborazione con la Polizia Municipale nei pressi della stazione centrale, ha portato ad elevare nei confronti di commercianti ambulanti due sanzioni amministrative per un importo pari a poco più di euro 7.000 e ad elevare ulteriori 8 sanzioni amministrative nei confronti di conducenti non in regola con le norme al codice della strada.

Sempre nel catanese, è stato denunciato un uomo per spaccio, in quanto a seguito di controlli è risultato in possesso di circa 10 grammi di sostanze stupefacenti e di denaro in contante.

Per il resto la Polizia Ferroviaria di Messina, Taormina e Barcellona Pozzo di Gotto, in questo mese ha tenuto una serie di incontri nelle scuole nell’ambito dei progetti “Train… to be cool”, e “PretenDiamo Legalità”, raggiungendo oltre 350 studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

In particolare, i “docenti – poliziotti” dei Posti Polfer di Taormina e Barcellona Pozzo di Gotto hanno fatto tappa, rispettivamente, all’Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di Taormina e al “Primo” di Milazzo dove, attraverso filmati, giochi e slide del progetto “Train.. to be cool” – ideato nel 2014 dal Servizio Polizia Ferroviaria, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito – sono stati affrontati i temi della legalità e della sicurezza ferroviaria.

Il progetto “Train… to be cool” è stato al centro anche degli incontri che gli agenti della Sezione Polfer di Messina hanno tenuto con alcune classi dell’Istituto Comprensivo “Stefano D’Arrigo” di Alì Terme. La Polizia Ferroviaria di Messina e provincia dedica grande attenzione al tema della prevenzione e all’educazione dei giovani alla legalità e dall’inizio del 2024, nel messinese sono state organizzate 11 giornate di educazione, attività che riprenderà dopo la pausa pasquale.