Palermo, scoperti 19 allacci abusi alla rete elettrica a Brancaccio, Sperone e Borgo vecchio. Scattano le denunce

Controlli a tappeto del Comando Provinciale di Palermo per la lotta alla criminalità diffusa a al contrasto del fenomeno del furto di energia elettrica.

Dopo le verifiche svolte nelle scorse settimane in città e in provincia, conclusesi con l’individuazione di 73 nuclei familiari che non avevano mai sottoscritto alcun contratto di fornitura di energia elettrica, ma le cui abitazioni sono risultate ugualmente collegate alla rete di distribuzione dell’Enel, i Carabinieri hanno effettuato, insieme a tecnici dell’azienda, un nuovo servizio di controllo straordinario, scovando ulteriori 19 casi di allacci abusivi e, quindi, di furti di energia elettrica

I militari delle Stazioni di Palermo Centro e Brancaccio hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo 19 persone, domiciliate nei quartieri “Borgo Vecchio”, “Brancaccio” e “Sperone”, in quanto le loro abitazioni sarebbero state collegate abusivamente alla rete elettrica.

Tutti gli indagati, oltre ad essere chiamati a pagare il consumo stimato, sono ora indagati per furto aggravato.