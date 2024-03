A San Salvatore di Fitalia c’è grande attesa per la via Crucis vivente. Domenica 24 marzo a partire dalle 15 torna la suggestiva rievocazione della passione e morte di Gesù Cristo tratta dal Vangelo secondo Marco e interpretata nel rito della Chiesa con immagini dinamiche.

Circa 200 figuranti coinvolti che, insieme ai pellegrini sfileranno in processione per le vie del paese, che per l’occasione si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico itinerante.