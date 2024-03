Palermo, controlli interforze nelle zone della “movida” cittadina

In attuazione delle direttive del Ministro dell’Interno e sulla base delle strategie di intervento condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, anche nel corso di questo weekend, sono proseguiti i servizi straordinari di controllo del territorio collegati al protocollo di sicurezza denominato “Alto Impatto”.

In particolare, i servizi interforze, questa settimana, hanno interessato la Vucciria e piazza S.Domenico. Sono state presidiate Discesa Caracciolo, via Pannieri, via Coltellieri, via Argenteria, via Frangai, vicolo Mezzani.

L’obiettivo è stato, come sempre, quello di assicurare una maggiore presenza delle forze dell’ordine nei luoghi più frequentati e nei punti di aggregazione, con lo scopo di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e criminalità che incida negativamente sui livelli di sicurezza, anche di quella percepita.

Nel corso delle operazioni, protrattesi dal tardo pomeriggio di ieri fino a notte inoltrata, sono state impiegate diverse aliquote di unità operative garantendo, attraverso il personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, ognuno per i settori di competenza, una significativa presenza sul territorio, coadiuvata per altro dalla presenza di personale dell’Asp.

L’attenzione si è concentrata sia sulle aree più esposte a fenomeni di degrado ovvero più frequentemente teatro di condotte costituenti reato e contrastanti con le regole di civile convivenza, sia in quei luoghi di maggior richiamo e aggregazione, dove sono solite riunirsi persone che assumono comportamenti molesti e rissosi, perlopiù, derivanti dall’abuso di bevande alcoliche.

Dal punto di vista del contrasto degli illeciti e delle irregolarità amministrative, sono stati sottoposti a controllo 4 esercizi pubblici. In due di essi sono state riscontrate carenze strutturali ed irregolarità nel manuale di autocontrollo Haccp. Le sanzioni sono ammontate a 4.000,00 euro.

Complessivamente, sono state identificate 227 persone e controllati 28 veicoli.

“I servizi di controllo del territorio ad “Alto Impatto” avranno carattere di continuità e proseguiranno anche nei prossimi giorni.” fa sapere la Questura.