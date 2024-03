San Salvatore di Fitalia – Festa delle Palme e Via Crucis Vivente, la viabilità nel comune

A San Salvatore di Fitalia il prossimo 24 Marzo si svolgeranno la Festa delle Palme e la rappresentazione della Via Crucis Vivente, evento atteso da molte popolazioni dei Comuni dei Nebrodi. Nel suddetto giorno si prevede un affluenza di migliaia di pellegrini nel centro collinare.

Pertanto, per motivi di ordine pubblico, il Sindaco Giuseppe Pizzolante ha determinato, con Ordinanza Sindacale n. 20 del 20/03/2024, la chiusura al transito del Centro Urbano dalle ore 14.30 alle ore 21:00 del 24 Marzo, eccetto residenti con possibilità di parcheggio e portatori di handicap.

Ha inoltre istituito il divieto di sosta in: Piazza S. Antonio, via Umberto, Largo Addolorata, Rione Santa Maria, via Caduti Sul Lavoro, via Santa Caterina, Via Roma, via Colonnello Musarra, via Risorgimento, Via Conte Alessandro, Via Stella Polare, Via Solferino, Via Corso del Popolo, via Vittorio Emanuele, Largo Palco, Discesa San Calogero, Piazza Ospedale, via San Leonardo.

Con ordinanza n.21 del 20.03.2024 è stato disposto il divieto di vendere e somministrare bevande da asporto contenute in bottiglie di vetro o lattine dalle ore 14.00 alle ore 21.00.

Si confida nella massima collaborazione dei pellegrini e visitatori con le forze di polizia e con le associazioni di volontariato per una migliore riuscita delle festività e della Via Crucis Vivente.