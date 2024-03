Messina: Abbonamenti ATM nelle Ztl a prezzi agevolati

Interessante iniziative assunta da ATM, presentata stamani a Palazzo Zanca, per consentire ai messinesi che, per esigenze particolari o per nostalgia, sono costretti ad utilizzare il mezzo proprio per entrare nel centro città, di sottoscrivere l’abbonamento mensile, trimestrale, semestrale o annuale a prezzi molto vantaggiosi.

Considerato che il costo orario è di 1 euro, per mezza giornata 3 euro e 5 euro per l’intero giorno, ATM ha deciso di applicare le seguenti tariffe: mensile 92 euro, trimestrale 269 euro, semestrale 538 euro mentre l’annuale 942 euro; ciò significa che il risparmio più consistente lo si ha con l’abbonamento annuale infatti, rispetto alla tariffa agevolata, si ottiene una scontistica pari a 498 euro.

Il sindaco Federico Basile, nel ribadire che l’amministrazione sostiene l’utilizzo dei mezzi pubblici, “ha dichiarato che tariffe così vantaggiose non si riscontrano in nessun’altra città d’Italia”.

Giuseppe Campagna Presidente ATM, ha ricordato che “l’abbonamento è possibile acquistarlo anche online su Atm MovUp e su tutte le altre app convenzionate; le autovetture ibride hanno uno sconto del 50% se munite di contrassegno rilasciato da ATM, mentre le auto elettriche sostano gratuitamente; ancora, presso gli esercizi commerciali convenzionati, si può richiedere il biglietto cartaceo”.

Per quanto riguarda poi i parcheggi di Cavallotti, Zaera Sud, e tutti gli altri gestiti da ATM, è possibile sottoscrive l’abbonamento con tariffe sempre molto convenienti; Campagna ha precisato che, “con diversi ordini professionali, è stata stipulata apposita convenzione per cui si risparmia il 50% rispetto alla tariffa ordinaria”.

Salvatore Mondello Vice Sindaco e Assessore alla Mobilità ha affermato che “anche questo tipo di agevolazione rientra nel piano delle politiche per la mobilità che si inseriscono nel piano urbano della mobilità sostenibile, in modo da consentire di vivere la città a 360 gradi”. Presenti anche i componenti del Cda di ATM Carla Grillo e Salvatore Ingegneri.