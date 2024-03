Gioiosa Marea: le utenze idriche di Saliceto collegate all’impianto di San Giorgio, in attesa di risolvere il guasto

Sono stati risolti, almeno per il momento, i problemi di approvvigionamento idrico per le circa venti famiglie residenti in località Saliceto di Gioiosa Marea; le loro condutture sono state collegate all’impianto idrico che rifornisce la frazione San Giorgio.

Nel momento in cui tutti i serbatoi saranno pieni, si proverà a ricollegare le utenze alla conduttura che era stata resa operativa grazie al bypass, nella speranza che il nuovo impianto possa essere operativo.

Queste le comunicazioni dell’assessore Giosuè Giardina, che già stamattina, nel momento in cui era stato informato del disservizio idrico, aveva dapprima contattato i tecnici comunali e poi la ditta che ha eseguito il bypass.

L’assessore aveva comunicato che grazie al bypass, le utenze erano state allacciate ad un nuovo pozzo e che da qui il problema si sarebbe dovuto risolvere, perchè l’acqua partiva regolarmente; solo a seguito di segnalazioni si era capito invece che qualcosa non andava.