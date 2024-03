Galati Mamertino – Troppe perdite di gas lungo la strada “Paratore”, l’opposizione dà voce alle preoccupazioni dei cittadini

Un’opposizione civica e democratica ha il dovere di essere attenta e pressante soprattutto quando difende i diritti collettivi di una Comunità o come in questo caso, addirittura, di più Comunità.

In questo caso si parla dei consiglieri d’opposizione del comune di Galati Mamertino di “Uniti SI Cresce“ che hanno presentato un attento, documentato ordine del giorno affinché l’Amministrazione comunale, sin qui sostanzialmente attendista, provveda per la sua parte e pretenda affinché sia realizzata una stabile, duratura messa in sicurezza del nevralgico tratto stradale “Galati Mamertino-Ponte Paratore”.

Percorso stradale che nell’ultimo anno ha visto susseguirsi ben quattro distinti episodi, relativi a fughe di gas metano dalle condutture che insistono su questo tratto di strada.

Il documento rivolto all’Amministrazione comunale, capitanata dal sindaco Vincenzo Amadore, segue a un precedente altro ordine del giorno dello scorso luglio 2023, bocciato e sostanzialmente lasciato senza seguito dal Sindaco, dalla Giunta e dalla loro maggioranza consiliare.

“Il gruppo consiliare “Uniti SI Cresce“, tuttavia, – scrivono in una nota i consiglieri d’opposizione galatesi – non demorde e vista l’importanza rivestita da questo tratto stradale non cede. In proposito si ricorda all’Amministrazione comunale in carica che ogni qualvolta si verifica una perdita di gas l’arteria, come è giusto che sia viene chiusa al traffico, causando non poche difficoltà ai tanti cittadini che viaggiano sia essi studenti o lavoratori.

In forza di questo ragionamento i consiglieri Bontempo Claudia, Drago Giuseppe e Natale Bruno sono tornati a chiedere, se possibile con ancor maggiore forza e determinazione, che finalmente l’Amministrazione galatese, i consiglieri di maggioranza e il Sindaco in primis procedano stavolta, si spera con non rinviabile solerzia, a dare mandato prima all’Ufficio Tecnico Comunale di relazionare sullo stato dei luoghi e sul potenziale grado di pericolo visto che la conduttura insiste sotto il manto stradale e poi, a pretendere, in forma scritta, i gestori della rete, diano garanzie scritte sulla sicurezza della circolazione stradale con la conduttura del gas in esercizio.

I consiglieri, in virtù della loro funzione, inoltre, reclamano che il Sindaco relazioni in merito in Consiglio Comunale entro giorni quindici dalla discussione del succitato O.d.G., informando consiglieri e cittadinanza tutta sullo stato di attuazione di quanto chiesto dai Consiglieri nell’ Ordine del Giorno, sulle risultanze del sopralluogo effettuato dall’ufficio Tecnico Comunale, e sui contatti con il gestore della rete del gas nonché sulle eventuali azioni che si intende intraprendere per la messa in sicurezza dell’arteria.

Nelle more, inoltre i consiglieri Bontempo, Drago e Natale hanno, altresì, chiesto ufficialmente al presidente del Consiglio comunale stante l’urgenza imposta dalle circostanze, la convocazione “d’urgenza del Consiglio Comunale”, ai sensi del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” e ancora allo Stesso di garantire, nella sua Funzione istituzionale, la presenza durante il Consiglio Comunale del Sindaco, dell’Assessore ai Lavori Pubblici e del responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale.

Ci sarà finalmente una risposta pronta e puntuale alle preoccupazioni espresse dall’opposizione consiliare che sono poi le apprensioni dell’intera Comunità galatese nonché di quelle limitrofe?”