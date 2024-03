Pace del Mela: Il circolo “Tre Alberi” si rifà il look e diventa “New 3 Trees”

Il Circolo “Tre Alberi” di Pace del Mela cambia gestione nel segno della continuità e dell’innovazione.

Dopo 15 anni, ben gestiti da Bruno Calderone, coadiuvato dal proprietario Tonino Tambato, che hanno fatto diventare il centro sportive un punto di riferimento per gli amanti del calcio a 5 e del tennis del comprensorio della Valle del Mela e di tutto l’interland, la gestione è stata affidata all’associazione “New 3 Trees” del presidente Nico Cannistrà che si avvale della collaborazione di Pietro Maiorana (Vice presidente) e di Claudio Bianchetti (Consigliere).

I nuovi gestori hanno cambiato il manto del campo di calcio a 5 usando erba sistetica di ultima generazione, sistemato e ripulito gli spogliatoi e i servizi igienici, curato gli spazi esterni adibiti agli spettatori, al parcheggio delle auto e alla zona ristoro.

Tra le novità la “Gol cam” un servizio che fa la telecronaca durante le partite e registra tutte le azioni salienti.



Non mancheranno i primi tornei di calcio a 5 e di tennis, sono aperte già le iscrizioni, e in estate le novità saranno il “Bubble Soccer” e il “Calcio Tennis”.

Nel segno della continuità si stanno proseguendo i corsi di scuola tennis e si stanno valutando le richieste di varie società sportive per iniziare la scuola calico.

Il centro sportive è una struttura cardio protetta con personale specializzato BLSD-PBLSD.

Adesso bisogna soltanto prenotare, al 333 4190984, l’ora di sport che fa bene al corpo e alla mente e vivere l’atmosfera del “New 3 Trees” che è pronta ad ospitare la numerosa clientela che può divertirsi anche nelle ore serali grazie ad un efficiente impianto di illuminazione.