Falcone: l’ingegnere Carmelo Paratore è candidato a sindaco nelle elezioni amministrative di giugno

L’ex primo cittadino di Falcone Carmelo Paratore è candidato a sindaco nelle elezioni amministrative che si svolgeranno l’8 ed il 9 giugno a Falcone

A poco più di due mesi dalle elezioni comunali si va delineando la situazione politica del paese di Falcone con la formazione dei raggruppamenti politici che dovrebbero partecipare alla competizione elettorale.

Da qui si è formata concretamente una coalizione in netta contrapposizione con l’amministrazione uscente, composta principalmente da importanti esponenti della società falconese. Nello specifico, da una parte dei consiglieri comunali uscenti e da volti nuovi che hanno voglia di spendersi per l’avvenire di questo paese.

Tra i tanti sostenitori principalmente ha espresso il desiderio di partecipare alla competizione elettorale Valentina Certo, già vicesindaco dell’amministrazione uscente e firmataria decisiva della sfiducia all’ex sindaco, poi Antonino Donato, capogruppo della maggioranza in consiglio comunale, insieme a tante altre personalità della società civile.

Questi componenti insieme a tutti gli altri sostenitori dello schieramento hanno concordato all’unanimità di supportare la candidatura dell’ingegnere Carmelo Paratore per poter ripartire concretamente e completare quanto era stato programmato in campo civile, tecnico ed amministrativo.

La squadra sta già lavorando in maniera ferrata per presentare ai cittadini un programma concreto che tenga conto della tragica situazione economico finanziaria in cui versa il paese ma che guarda con fiducia al futuro con le giuste competenze per poter cogliere tutte le opportunità di sviluppo percorribili.