Sant’Agata Militello: la Caritas Diocesana di Patti e le parrocchie di Sant’Agata di Militello hanno organizzato una raccolta alimentare

La Caritas Diocesana di Patti, in collaborazione con le parrocchie di Sant’Agata di

Militello, organizzerà fino al prossimo 7 aprile, una raccolta alimentare cittadina al fine di poter recuperare generi alimentari che andranno a riempire gli scaffali dell’Emporio della Solidarietà cittadino – sito presso i locali dell’Istituto Zito in Vicolo Duomo 1 – e che saranno, quindi, distribuiti alle 210 famiglie del Comune di Sant’Agata Militello che la Caritas interparrocchiale aiuta mensilmente.

“In tanti ricorrono ai nostri servizi alimentari: ad oggi, a Sant’Agata di Militello, aiutiamo 210 famiglie per un totale di 600 persone che i volontari accompagnano al fine di alleviare le loro difficoltà quotidiane, hanno ricordato i parroci santagatesi ed il direttore della Caritas Diocesana; però, da solo il nostro impegno non basta più. A causa della guerra in Ucraina e delle diverse crisi in Medio Oriente c’è stato un rallentamento negli approvvigionamenti, di conseguenza stiamo facendo enorme fatica a ricevere prodotti da poter distribuire ai tanti indigenti che ci chiedono aiuto. Ed è per questo che promuoviamo una raccolta cittadina, per poter colmare i vuoti negli scaffali del nostro Emporio e cercare di dare risposte concrete alle persone che ne hanno bisogno. Abbiamo inviato un appello agli istituti scolastici, agli enti del terzo settore e agli amministratori locali”.

Chiunque potrà comprare generi alimentari (preferibilmente a lunga scadenza) e

consegnarli ai parroci cittadini oppure portarli, ogni venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00,

agli operatori presenti presso il Centro Servizi Caritas “don Gaetano Franchina” (c/o Chiesa

San Francesco d’Assisi) di Sant’Agata Militello, via Medici n.2.

Le persone che si recheranno nei supermercati – che hanno aderito all’iniziativa – avranno, inoltre, la possibilità di aiutare i più bisognosi, acquistando dei prodotti e collocandoli all’interno dei carrelli posizionati all’ingresso dei punti vendita.

Per qualsiasi informazione potete contattare il Centro Servizi Caritas “don Gaetano Franchina” (c/o Chiesa San Francesco d’Assisi) di Sant’Agata Militello: telefono 3203296001

oppure 3397998550, e-mail caritas.diocesipatti@gmail.com pec. caritas.diocesipatti@pec.it.