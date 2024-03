San Marco d’Alunzio, già su strada il pulmino green per gli alunni delle scuole del comune

Un pulmino nuovo fiammante, già personalizzato con i loghi dell’Unione Europea e del Comune di San Marco d’Alunzio, elettrico al 100%, che viene ricaricato utilizzando l’energia prodotta dall’impianto dei pannelli fotovoltaici collocati nei plessi scolastici comunali – in grado di produrre 26.000 kWh all’anno – con un notevole sgravio dei costi per i trasporti e che viene già utilizzato.

Mobilità green per il comune nebroideo, grazie al contributo concesso dai fondi PNRR, misura “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” (M5C3 Inv. 1.1.1), nell’ambito del progetto “Smart Medical Assistance”, a cui è stato ammesso tra i soggetti beneficiari del finanziamento richiesto.

L’Amministrazione Comunale, guidata da Filippo Miracula, in coerenza con le finalità e gli obiettivi del bando, nel rispetto dei milestone e del target d’investimento, così come disciplinati dall’accordo sottoscritto tra il Comune di San Marco D’Alunzio e L’Agenzia per la Coesione Territoriale, ha previsto l’acquisto di n° 1 autovettura elettrica per trasporto persone E-Jumpy Atlante XL, 9 posti elettrico 50 KW.

La misura, infatti, era finalizzata alla promozione di soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, con a creazione di nuovi servizi, infrastrutture sociali e/o il miglioramento di quelli esistenti, favorendo così l’aumento del numero dei destinatari dei servizi già esistenti e la qualità dell’offerta, anche facilitando il collegamento e l’accessibilità ai territori in cui questi sono ubicati.

L’Amministrazione Comunale nel rinnovare il parco veicoli dei servizi di trasporto pubblico locale, si impegna per attivare una mobilità sostenibile, adottando forme di trasporto green ed utilizzando mezzi ecologici. La mobilità elettrica ha zero impatto, sia a livello ambientale, che acustico.

Un dato importante per gli amministratori aluntini, che da tempo si sono dati come obiettivo quello di ridurre le emissioni inquinanti nell’atmosfera e allo stesso tempo rendere il servizio di trasporto pubblico efficiente, ritenendo indispensabile poter disporre di un nuovo pulmino, oltre a quello già presente e alle autovetture, che sarà utilizzato per i trasporti alunni sul territorio: gite, uscite didattiche, progetti educativi, inviti a manifestazioni.