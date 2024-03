Milazzo: Finale regionale Sicilia orientale del concorso “Talent Kids” – Video/intervista

Saranno 20 bambini a rappresentare la Sicilia Orientale nella finale nazionale di Talent Kids che si svolgerà a metà giugno nell’accogliente Riccione.

Il concorso è stato ideato dalla New Meta Event per offrire a giovani talentuosi, dai 4 ai 12 anni, di mettersi in gioco nelle tre categorie previste che sono: ballo, canto e moda.

La finale regionale, presentata da Francesco Anania, si è svolta a Milazzo ed è stata un esplosione di emozioni che ha coinvolto il tantissimo pubblico e la giuria formata dalla dottoressa Elida Cacia, dal sociologo Antonio Pino, da Francesco Speciale dell’Associazione Siculomania e dagli esperti di canto Gabriella Bisignano, Annalisa Siracusa e Antonio Cannistrà è rimasta meravigliata per la bravura espressa dai partecipanti.

A Riccione saranno 13 modelle e sette cantanti che cercheranno di stupire l’Italia con determinazione e con la loro gioia virale.

Ecco i nomi dei finalisti nazionali per categoria:

Moda Baby: Riccardo Greco, Mattia Bellinvia, Saverio Ilacqua di Barcellona Pozzo di Gotto e Mia Corridore di Messina.

Canto Baby: Gioele Costa di Pace del Mela, Rita Aloi di Messina

Moda Junior: Jasmine Bellinvia di Barcellona Pozzo di Gotto, Giulia Castorino di Messina di Messina e Vittoria Merlina di capo d’Orlando.

Canto Junior: Ambra Ilacqua di Terme Vigliatore

Moda Teen Ager: Isabella La Macchia di Milazzo, Jristel Passari e Virginia Polimeni di Messina, Aurora Genovese e Sofia Biscari di Barcellona Pozzo di Gotto, Asia Bisognano di Mazzarà Sant’Andrea.

Canto Teen Ager: Ilaria Bianchetti di Pace del Mela, Annamaria La Spada di Patti, Maria Mangano di Giammoro, Carmela Merrina di Milazzo.