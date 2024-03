Brolo: raccolta sangue in provincia di Messina, indice positivo nel 2023

Nel 2023, in provincia di Messina, sono state raccolte complessivamente 12.361 unità di sangue, 597 in più rispetto al 2022. Questo risultato è emerso nel corso della 37ª assemblea annuale dell’Avis provinciale di Messina, che si è celebrata sabato a Brolo, presso la sala Rita Atria.

All’assemblea, erano presenti oltre al presidente Marco Rocca ed alcuni componenti del consiglio direttivo, anche un folto gruppo di presidenti e delegati provenienti da tutte le sedi Avis comunali della provincia.

L’assemblea è stata aperta con i saluti del sindaco Giuseppe Laccoto e del presidente dell’Avis comunale di Brolo Giuseppa Starvaggi.

Subito dopo la lettura della relazione del presidente Rocca, l’esame e l’approvazione del Bilancio del 2023 e quello di previsione del 2024.

Inoltre, durante l’assemblea diversi sono stati gli interventi da parte dei presidenti delle Avis Comunali, dei consiglieri regionali Pasquale Bucolo e Francesco Previti e del segretario dell’Avis regionale Sicilia Salvatore Dario Cancarè.

Non sono mancati neanche momenti di grande emozione quando Giusy Marano, dell’Avis di Castell’Umberto, ha portato la sua testimonianza sulla donazione del midollo. Lei la protagonista di questo magnifico gesto, che dopo una telefonata improvvisa, nel settembre 2023, non ha esitato un attimo a donare il midollo. Applausi per questa giovane donna che ha salvato la vita a qualcuno che la stava perdendo.