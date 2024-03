Patti: il 19 marzo si prega per la pace in Cattedrale

Martedì prossimo 19 marzo, nella solennità di San Giuseppe, i movimenti e le associazioni della città di Patti si riuniranno in preghiera per implorare dal Signore il dono della pace, in questo tempo di grande tribolazione e smarrimento per l’intera umanità.

L’evento si colloca nella cornice della Basilica Cattedrale di San Bartolomeo di Patti e avrà inizio alle ore 19.00 con la Santa Messa presieduta dal Vescovo di Patti Guglielmo Giombanco.

Alla Messa seguirà un momento di Adorazione Eucaristica comunitaria arricchito da alcune riflessioni e dai canti proposti dalle corali cittadine. L’auspicio è quello di potersi riunire come popolo di Dio per porre fine, con l’arma pacifica della preghiera, ai tanti conflitti bellici che invadono l’umanità