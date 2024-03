La chiusura della bretella, che sostituisce momentaneamente il ponte mela, ha creato oltre all’aumento del traffico sulla ss113 anche un danno economico alle attività commerciali di Caldera e per questo motivo il Sindaco Pinuccio Calabrò dopo vari solleciti è riuscito a far convocare alla Città Metropolitana un tavolo tecnico per studiare la possibilità di riaprire il by pass che unisce Barcellona Pozzo di Gotto a Milazzo.