Prenderanno il via il 16 marzo, alla re 17.00, nella sala consiliare del comune di Acquedolci, le commemorazioni per il cinquecentenario dalla nascita del patrono San Benedetto il Moro, al secolo Benedetto Manasseri, religioso siciliano nato a San Fratello in un giorno imprecisato dell’anno 1524.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alvaro Riolo curerà un approfondimento dedicato alla figura del santo figlio di schiavi.

All’evento – come prosegue la nota firmata dall’assessore alla cultura Enrico Caiola – prenderanno parte il parroco della parrocchia “San Benedetto il Moro” don Enzo Smriglio, la professoressa Giovanna Fiume, biografa e autrice del volume “il Santo Moro – i Processi di canonizzazione di San Benedetto da Palermo”, il professore Gabriele Bonafede, autore del romanzo “Il Frate e la Rosa” ed il professore Leoluca Orlando già sindaco di Palermo che ha lavorato intensamente per la divulgazione del culto di San Benedetto compatrono di Palermo assieme a Santa Rosalia.

Tra i partecipanti anche il soprano Felicia Bongiovanni, cittadina onoraria di Acquedolci e direttrice artistica dell’evento “Omaggio a Maria” ed il professore Calogero Di Carlo, presidente Olympo cdc holding e CEO Rural Kalos.

L’evento si concluderà con la presentazione del bozzetto dell’opera dello street artist Andrea Sposari che realizzerà su un muro di Acquedolci un murales dedicato proprio a San Benedetto. L’opera d’arte dovrebbe essere completata entro il 4 aprile, giorno nel quale la Comunità di Acquedolci ricorda la memoria liturgica e la ricorrenza civile del Santo Patrono.

Ulteriori appuntamenti ed iniziative sono previste nei prossimi mesi ed avranno come tema l’iconografia, l’arte e la diffusione del culto del santo nel mondo. Gli eventi culmineranno con i festeggiamenti estivi di mercoledì 7 agosto 2024.