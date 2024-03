Presentata la seconda edizione di “MEdoc” con le tre eccellenze enologiche messinesi Mamertino, Faro e Malvasia

Alla presenza dell’assessore alle attività produttive Massimo Finocchiaro e del direttore generale del comune Salvo Puccio, l’AIS (Associazione Italiana Sommelier) Sicilia, ha presentato la seconda edizione di “MEdoc” rassegna enologia che vedrà presenti a Messina i produttori più importanti d’Italia. Anima della manifestazione Gioele Micali convinto sostenitore dei tre Doc messinesi ma anche della grande valenza turistica che il mondo del vino rappresenta per il territorio.

Massimo Finocchiaro ha affermato che “far conoscere le eccellenze enologiche doc messinesi, significa dare visibilità a produttori che hanno lavorato con impegno per ottenere un riconoscimento di origine grazie alla quale, si entra a far parte di una élite molto ristretta e privilegiata”.

Ancora, Finocchiaro esterna la sua soddisfazione come amministratore perché “grazie anche ad iniziative come questa, si evidenzia il legame tra vino e territorio”. Coloro che in questi giorni parteciperanno alle diverse iniziative e ai master class, ha concluso Finocchiaro, “potranno anche apprezzare le bellezze culturali, turistiche ed enogastronomiche di Messina”. All’incontro erano anche presenti il presidente di AIS Francesco Baldacchino, il Presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina che ospiterà i master class e la chiusura della manifestazione domenica 17 oltre ai presidenti dei tre Consorzi Mamertino Flora Mondello, Faro Doc Enza La Fauci e Malvasia Mauro Pollastri.