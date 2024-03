Torrenova, incendio in contrada Zappulla sulla linea ferrata. Un ferito

Un incendio é divampato nella tarda mattinata di oggi, in contrada Zappulla a Torrenova. Per cause da accertare, le fiamme sembra siano partite da un terreno adiacente le linea ferroviaria, diffondendosi poi a causa del forte vento.

Il rogo ha interessato anche il vecchio casello della ferrovia. Al momento il tratto é stato interdetto al passaggio dei treni, già sospeso da questa mattina per un guasto tecnico non dovuto all’incendio, ma causato dal maltempo.

Un uomo é rimasto ferito ed é stato soccorso dai sanitari del 118. É stato condotto all’ospedale di S. Agata di Militello per le cure del caso. Secondo le prime informazioni le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Patti e dei volontari di S. Stefano di Camastra per domare l’incendio, i volontari di Protezione Civile di Torrenova, insieme al vicesindaco Massimiliano Corpina, e di Capo d’Orlando, i tecnici di RFI e i carabineri della sezione Radiomobile di S. Agata di Militello.

*Seguiranno aggiornamenti.