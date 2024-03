Patti: la “munnizza d’autore” in contrada Galice, l’ultimo “monumento” di Maurizio Prisutto

Dopo aver bonificato dai rifiuti buona parte del territorio nella frazione Mongiove di Patti, Maurizio Prisutto si è spostato in un altro angolo di paradiso del territorio pattese, in contrada Galice, tra Mongiove e contrada Playa. Le immagini sono particolarmente esaustive, sia riguardo al posto dove ci troviamo, un po’ nascosto e per questo difficile da raggiungere, ma davvero suggestivo, quanto travolto dai rifiuti e da quanto le mareggiate portano a riva. Qui Prisutto ha issato la sua “munnizza d’autore”, l’ennesimo progetto denuncia contro chi continua imperterrito a devastare l’ambiente.