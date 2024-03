Olivarella: Arrivano le Miss e tanto divertimento, domenica 10 marzo alle ore 18:00 – Video

Al Teatro dell’Oratorio Giovanni Paolo II arriva il plotone delle Miss Reginette per una domenica super divertente con tanta bellezza e tanti ospiti.

Domenica 10 marzo tutte in passerella per la decima selezione siciliana che vedrà il gentil sesso sfilare in abito elegante, casual e in un look super sportive per promuovere nel migliore del modi l’attività fisica e il fair play non solo nello sport, ma anche nella vita.

Tutte possono partecipare e l’iscrizione è gratuita al numero della segreteria: 339 8254709.

Durante la serata si eleggerà Miss Olivarella e Miss Olivarella Baby e saranno consegnati vari titoli abbinati agli sponsor.

Tra gli ospiti le zumbine della LT Mondo Fitnes dirette da Tino Ruggeri, le ballerine della TaoFit dirette da Rosaria Conti e il cantante Antonio Cannistrà.

Tanti I momenti da seguire dall’elezione del super papa a quallo dance con il DJ Domenico Russo.

Molto contento dell’iniziativa Padre Stefano Messina pronto a dare il suo prezioso contributo alla buona riuscita della simpatico serata.