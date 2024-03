Akademia Sant’anna e Messina Social City insieme tra sport ed inclusione sociale

Il progetto Akademia Sant’Anna si arricchisce di un altro tassello che passa attraverso la musica e si concretizza con un impegno sociale. Presentate infatti, le iniziative che vedono insieme la società di pallavolo femminile di A2 e, la Messina Social City partecipata del Comune, che opera nel campo del sociale.

Una collaborazione che vede protagonisti i ragazzi assistiti dalla Social City i quali, parteciperanno al campionato di Sitting Volley. Una disciplina sportiva inclusiva riconosciuta nel 2013 dal Comitato Italiano Paralimpico, viene praticata sia dalle persone con disabilità che da soggetti normodotati. Si gioca a pallavolo esclusivamente stando seduti sul pavimento e, considerata appunto la composizione mista della squadra, favorisce l’integrazione sociale.

Circa 600 le persone assistite dalla Messina Social City, come ha dichiarato la presidente Valeria Asquini, “grazie a questa iniziativa, avranno l’opportunità di mettersi “in gioco” dimostrando che, attraverso lo sport, si possono raggiungere traguardi impensabili oltre a “uscire” dall’isolamento, per entrare a pieno titolo, nella società di tutti”.

Il Sindaco Federico Basile e l’assessore allo sport Massimo Finocchiaro nell’annunciare la presenza di Rosa Chemical e Dargen D’Amico in occasione delle partite casalinghe di Akademia Sant’Anna, hanno plaudito l’iniziativa perché Messina, “anche attraverso una compagine sportiva che sta tenendo alto il nome di Messina, avrà la possibilità di mettere in luce le sue bellezze artistiche, culturali ed enogastronomiche, oltre a lanciare un forte messaggio di inclusione affinché nessuno deve rimanere fuori dai processi di integrazione e di crescita della città”.

Fabrizio Costantino Presidente di Akademia Sant’Anna, invita i messinesi a cogliere questa opportunità perché “oltre ad assistere alle partite casalinghe di Akademia Sant’Anna, fruiranno dell’esibizione di due artisti molto amati soprattutto dai giovani: Rosa Chemical, che canterà il 30 marzo alle ore 15,00, al PalaRescifina prima dell’incontro di pallavolo tra Akademia Messina e Mondovì eDargen D’Amico, due date le sue, il 7 e il 10 aprile”.

Entrambi i cantautori rapper, contribuiranno a riempire gli spalti del PalaRescifina perché gli appassionati di musica e sport non si lasceranno sfuggire questa opportunità. Subito dopo l’esibizione musicale dei due artisti, gli spettatori continueranno a fare sentire alta la loro voce per tifare la compagine messinese che, facendo gli scongiuri del caso, potrebbe aspirare ad un traguardo incredibile ed impensabile all’inizio del campionato.

La società Akademia Sant’Anna, per consentire la massima partecipazione, ha previsto un mini abbonamento per assistere ai tre eventi, al costo di 22 euro prezzo ridotto, 28 euro prezzo intero; mentre per un singolo ingresso, il costo sarà di 14 euro ridotto, 19 euro prezzo intero. Presenti all’incontro anche Francesco Giorgio esperto allo sport del comune e Antonio Locandro per il Comitato Regionale Fipav Sicilia.