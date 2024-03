Terme Vigliatore – Anziano trovato morto in spiaggia, indagine in corso

E’ stata aperta un’indagine per la morte di Vincenzo Marchese, 72 anni ex pescatore trovato morto intorno alle 18,30 del 4 marzo scorso sul litorale di Acquitta, frazione di Terme Vigliatore. Il corpo dell’anziano, residente nella stessa frazione marinara, è stato scoperto da un vicino di casa.

Secondo quanto appreso, il 72enne sarebbe stato trovato con addosso nella parte superiore del corpo, solo la canottiera intima, mentre era regolarmente vestito nella parte inferiore e indossava le scarpe. Né sul luogo del ritrovamento, né in casa e nemmeno in mare, sarebbero stati trovati, nonostante le attente ricerche delle forze dell’ordine, il maglione e il giubbotto che avrebbe invece dovuto indossare e gli effetti personali. Una circostanza che ha destato qualche sospetto, tanto da indurre la Procura Barcellonese ad aprire un fascicolo di indagine per l’ipotesi di morte in conseguenza di altro reato, affidato al sostituto procuratore Dora Esposito. A chiedere che venga fatta chiarezza anche i familiari del 72enne, 4 sorelle e le nipoti, assistite dall’avvocato Nino Aloisio. A quanto pare l”anziano, nelle ultime settimane, avrebbe infatti riferito alle persone a lui vicine di aver avuto contrasti con alcuni vicini di casa stranieri, di cui avrebbe avuto timore e di aver anche raccontato ai parenti, giorni fa, di aver trovato la serratura della porta di casa forzata. L’abitazione del 72enne è stata posta sotto sequestro per gli accertamenti tecnici del caso.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri della stazione di Terme Vigliatore e della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, guidati dal capitano Lorenzo Galizia, intervenuti sul posto al momento del ritrovamento, insieme al medico legale dell’ASP. Ad un primo esame esterno del corpo pare non siano stati rilevati segni evidenti di colluttazione o ferite, se non qualche graffio. Ma per conoscere la causa esatta del decesso del 72enne, occorrerà attendere che il medico legale incaricato dalla Procura della Città del Longano, il dott. Letterio Visalli, depositi il risultato dell’autopsia disposta dal magistrato, che è stata eseguita ieri all’obitorio dell’ospedale di Patti dove la salma è stata trasferita. Si dovranno comunque attendere 90 giorni prima di conoscerne l’esito.