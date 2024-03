Tragico incidente nell’agrigentino. Longi piange il 48enne Antonio Araca

Un terribile incidente stradale avvenuto nlla tarda mattinata di oggi sulla SS 115 “Sud Occidentale Sicula” a Sciacca é costato la vita al 48enne Antonio Araca oroginario di Longi.

Secondo le prime informazioni, per cause in corso di accertamento, la sua auto sarebbe rimasta schiacciata fra due tir, durante un tamponamento. Per il 48enne non ci sarebbe stato, purtroppo, nulla da fare. Nell’impatto sarebbe rimasta ferita anche un’altra persona.

Sotto shock la comunità longese e dei comuni limitrofi.