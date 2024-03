San Pier Niceto – Fermato con 57 dosi di diverse droghe, tra cui anfetamina, ecstasy e chetamina. Arrestato 24enne

I Carabinieri della stazione di San Pier Niceto hanno arrestato un 24enne messinese, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Una pattuglia di militari, impegnata in attività di controllo del territorio, ha avvistato un veicolo con cinque persone a bordo, procedere ad andatura incerta. Tale atteggiamento ha indotto i militari ad approfondire il contesto e, quindi, a fermare il mezzo per procedere all’identificazione degli occupanti. Durante le operazioni di controllo, l’insolita insofferenza mostrata da uno dei passeggeri ha ulteriormente alimentato i sospetti dei Carabinieri che hanno così perquisito tutti gli occupanti dei veicolo ed anche l’autovettura. La perquisizione ha confermato i dubbi dei militari, visto che uno degli occupanti, poi identificato nel 24enne, all’atto di essere perquisito avrebbe consegnato ai militari uno spinello di marijuana ed oltre 30 grammi di più specie di droghe, suddivise in 57 dosi comprendenti chetamina, ecstasy ed anfetamina.

La droga è stata sequestrata ed inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio. Condotto in caserma, in stato di arresto, una volta ultimate le formalità di rito, il 24enne è stato poi ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.